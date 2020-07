El Asistente de Google prueba un tipo de notificaciones para acciones rutinarias del día

Google se encuentra trabajando en una nueva función para su Asistente, en altavoces y pantallas inteligentes, por la que notificará a los usuarios cuando llegue el momento de cada acción rutinaria del día, ideal para aquellos a los que, como suele decirse, se les vaya el santo al cielo o pierda la noción del tiempo.

Hay personas que no son capaces de controlar su tiempo y puedan verse en situaciones en el que no han realizado algunas acciones en su debido momento por diversas circunstancias, donde de hecho, debido al confinamiento, ha podido haber personas que, debido a ello, no sabían bien el día de la semana en la que se encontraban, por ejemplo.



Ayudando a organizar mejor el propio tiempo

Esta nueva función lleva el nombre de Family Bell y de momento se encuentra en fase de pruebas para un pequeño grupo de usuarios. Los usuarios que ya tengan acceso a esta función, se les ha llevado inicialmente a una pantalla donde configurar las notificaciones, llamadas campanas, para las diferentes acciones rutinarias.

En principio, Google les ofrece la configuración de las campanas para el desayuno, el almuerzo, merienda, cena, sueño, siesta, lectura, descanso, matemáticas, estudio, yoga, clases, aire fresco y música.

Los usuarios podrán agregar otras «campanas», según sus necesidades, incluyendo campanas para sacar al perro, tirar la basura, o tomarse la pastilla correspondiente, entre otras, donde en cualquier caso, irá fijando para cada una de ellas la hora en la que han de mostrarse o sonar, y los días de la semana en el que han de funcionar, e incluso el altavoz o pantalla donde ha de aparecer.

Como señalan en Android Police, en ningún caso se pueda configurar para que las campanas hagan acto de presencia en un grupo de altavoces/pantallas inteligentes. Al final de la configuración, los usuarios tendrán una lista de campanas, que podrán activar y desactivar según vayan necesitando.

Por ahora tan sólo cabe esperar a que esta nueva función vaya mejorando antes de llegar a todos los usuarios de altavoces y pantallas inteligentes con el Asistente de Google integrado. Lo más cercano a esta función es la función de recordatorios, aunque obviamente no está al mismo nivel que la nueva función ahora en pruebas.

Crédito de la imagen: Android Police