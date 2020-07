Hackeo masivo de Twitter también comprometió mensajes directos

Ya ha pasado una semana desde el hackeo masivo del que fue objeto Twitter, el cual afectó principalmente a cuentas verificadas de personajes y marcas relevantes, desde las que se compartió una campaña fraudulenta con criptomonedas.

A los antecedentes ya conocidos, se sumaron nuevas informaciones que amplían el alcance de este incidente. Entre aquellas, destaca la confirmación de que esta situación además afectó a los mensajes privados de algunas cuentas e incluso, el archivo completo de otras ocho cuentas no verificadas.

Recapitulando algunos detalles de este episodio, hace una semana comenzó este verdadero dolor de cabeza para Twitter.

Tras la aparición de una serie de mensajes de spam en decenas cuentas verificadas, desde la red social confirmaron que fueron víctimas de un ataque, mediante técnicas de ingeniería social aplicadas para obtener acceso a los perfiles administrativos de funcionarios de la plataforma. Más tarde, el New York Times confirmó que las credenciales de acceso al panel administrativo de Twitter fueron obtenidas por los hackers desde un canal de Slack de empleados.

Con el paso de los días, se confirmó que en total fueron 130 las cuentas con las que los atacantes pudieron interactuar, entre las cuales 45 sufrieron un cambio de contraseña.

Actualizando las informaciones compartidas tras el destape de este episodio, Twitter agregó a su comunicado un inciso en el que son detallados nuevos antecedentes recabados durante la investigación en torno a lo sucedido con el citado hackeo de la semana pasada, proporcionando datos más específicos.

Según las estimaciones ahí comentadas, Twitter presume que los atacantes tuvieron acceso a la bandeja de entrada de mensajes directos de 36 de las 130 cuentas que fueron señaladas como objetivo durante el ataque, incluyendo a un alto cargo político electo en los Países Bajos, cuya identidad fue mantenida bajo reserva.

De acuerdo a lo ahí señalado, de momento no existen indicios de que en medio de este hackeo otra cuenta de algún cargo público de similar envergadura haya sido víctima de una vulneración de este tipo.

Ante consultas emitidas desde la prensa, Twitter declinó confirmar o desmentir si entre aquellas 36 cuentas se encontraría alguna verificada.

We believe that for up to 36 of the 130 targeted accounts, the attackers accessed the DM inbox, including 1 elected official in the Netherlands. To date, we have no indication that any other former or current elected official had their DMs accessed.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 22, 2020