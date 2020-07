El chip de Elon Musk podrá darnos placer desde el cerebro

La primera vez que hablamos de Neuralink, empresa de chips cerebrales de Elon Musk, fue en 2017, y aún siguen diseñando el dispositivo que será implantado quirúrgicamente en el cráneo humano, una interfaz cerebro-computadora (BCI) que podría traer muchas ventajas, pero no sabemos aún cuáles.

Ahora el buen Elon afirma que podrá jugar con las hormonas y será capaz de estimular las áreas responsables por el placer, o incluso hacer que nos enamoremos.

Musk al principio dijo que incluiría una interfaz directa de pensamiento a acción, como una especie de teclado que se activa con el pensamiento, o que ofrezca control de al menos algunas de las funciones motoras naturales. Después afirmó que sería capaz de solucionar lesiones cerebrales y de columna y que tratará enfermedades mentales y trastornos cognitivos.

Do you think @neuralink will be able to stop rapid firing, when needed, in neural networks, for patients with OCD? Possibly even stimulate the release of oxytocin, serotonin, and other chemicals when needed? Will it be able to artificially work the neuron & synapses like that?

