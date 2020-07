Fundadores de Soundcloud crean servicio de suscripción de bicicletas eléctricas

Las bicicletas eléctricas no son solo una moda, son un método efectivo de desplazamiento urbano que está ampliándose en todo el mundo, tanto con bicis de propiedad como con bicis compartidas y de alquiler. No se trata de hacer deporte, se trata de moverse, de desplazarse de un lugar a otro, y en eso no hay color: cualquiera puede usar una bicicleta eléctrica, aunque esté en mala forma física.

Ahora tres veteranos del mundo de las startups han creado un nuevo sistema, el de las bicicletas eléctricas de suscripción, «E-bikes-as-a-Service». Han sido los fundadores de SoundCloud y de Jimdo los que han presentado a Dance, algo real gracias a inversores europeos.

El programa está solo disponible por invitación, y solo en Berlín, de momento, y tiene un precio de 59 € al mes. Con ese dinero el usuario tendrá acceso a una bicicleta eléctrica de diseño propio, con una app en el móvil para registrarse y olvidar se mantenimiento o de robos. El usuario alerta a Dance a través de la aplicación y la bicicleta se reemplaza inmediatamente.

Es una bicicleta eléctrica de última generación, de las que valen más de 2.000 euros y que nunca podríamos tener aparcadas en la calle (si a mí me robaron una bicicleta eléctrica de 800 euros en Barcelona, imaginad una de 2.000).

Los detalles los tenemos en dance.co, donde no dan detalles técnicos de las bicicletas, pero sí información de lo que pretenden y de los puestos de trabajo que están abiertos (están buscando gente para poder seguir creciendo en Europa).