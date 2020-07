Spotify comienza oficialmente con los podcasts de vídeo

Después de varios meses en fase de pruebas, Spotify está trayendo oficialmente los podcasts de vídeo a su plataforma. En lo que denominan la «primera versión» de esta nueva experiencia, la plataforma semana que la misma se encuentra disponible para podcasts seleccionados.

Esta nueva experiencia permitirá a los seguidores de los podcasts seleccionados disfrutar en vídeo los episodios de los mismos, facilitándoles conocer mejor a los participantes que se encuentras tras los mismos, mientras que a su vez, los creadores de estos podcasts podrán conectar mejor con sus seguidores y tratar de aumentar sus respectivas audiencias.



Los podcasts de vídeo están disponibles tanto para los usuarios de cuentas gratuitas como para los usuarios de cuentas premium, que podrán disfrutar de ellos tanto desde equipos de escritorio como desde la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS, siempre y cuando estén en aquellos mercados donde Spotify ofrezca funciones de podcasts, y pongan en reproducción uno de los podcasts seleccionados.

Entre los seleccionados se encuentran Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, y The Rooster Teeth Podcast.

La plataforma de transmisión de contenidos de audio señala que basta con poner en reproducción al podcast para iniciarse automáticamente el vídeo, sincronizándose automáticamente con la fuente de audio.

Para aquellos que quieran usar sus dispositivos mientras los podcasts están en reproducción, el audio de los mismos seguirán reproduciéndose en segundo plano, con un bajo consumo de datos, mientras realizan otras tareas.

Además, cuenta también con la posibilidad de realizar descargas de audio de los podcasts para la escucha de sus episodios mientras estén de viaje. De esta manera, Spotify refuerza su gran apuesta por los podcasts, tratando de convertirse en la plataforma por excelencia para los podcasts en detrimento de otras.