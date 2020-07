Ilusiones ópticas, juegos retro, detectores de ruido y más

Si queréis entreteneros unos minutos con páginas web realmente originales, prestad atención a la lista que os ofrecemos hoy.

Se trata de una serie de aplicaciones web publicadas en neave.com, una web que incluye 8 recursos realmente interesantes:

1. strobe.cool: Mirad a esta ilusión óptica durante 30 segundos y después girad la cabeza y mirad al entorno real. El mundo habrá cambiado, se moverá…

2. zoom.earth: Para disfrutar de imágenes de nuestro planeta desde satélites, en tiempo real.

3. webcamtoy.com: Para hacer efectos con nuestras fotos, más de 80 disponibles. Es el menos llamativo de todos, ya que no es algo que no hagan las apps de edición de fotos de nuestro móvil.

4. playtictactoe.org: Para jugar al clásico tres en raya, en una versión online retro.

5. playsnake.org: El famoso snake no podía faltar en una página así. Aquí lo tenéis en todo su explendor.

6. hexxagon.com: Juego de gemas y colores que tiene los días contados: está hecho en flash.

7. neave.tv: Para ir haciendo zapping en una TV «de antiguamente». Haz canales bastante originales y graciosos.



8. bouncyballs.org: El mejor. Son bolas que se mueven cuando hay mucho ruido. Si están paradas, es porque hay silencio absoluto. Ideal para poner en clase o en la biblioteca.

Aunque muchos de ellos no dejan de ser curiosidades para pasar unos pocos minutos, hay otros que pueden ayudarnos a seguir investigando sobre el tema, como el de las ilusiones ópticas por ejemplo. El octavo, por otro lado, se ha convertido desde ya en uno de mis marcadores.