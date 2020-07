10 cosas que tienes que saber si vas a gestionar las redes sociales de un cliente

Trabajar en el mundo del marketing digital, o más especificamente, en gestión de comunidades, no es algo sencillo, pero hay tanta literatura sobre el tema que es fácil encontrar consejos diversos para ayudar a realizar un trabajo profesional.

Después de 10 años trabajando con el tema, y con más de 100 clientes en estos momentos, puedo decir que he aprendido mucho sobre el tema, pero hay algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta si se desea trabajar en el tema:

1 – Hay muchas herramientas gratuitas para monitorizar redes sociales, para gestionar contenido y publicar en varias al mismo tiempo, pero es difícil mantener el negocio a largo plazo confiando solo en ellas, ya que la mayoría son pruebas temporales. Si no reciben dinero de ninguna forma, no evolucionan, y si no evolucionan en el mundo de las redes sociales, acaban muriendo. Lo 100% gratis puede acabar resultando caro.

2 – Cada cliente tiene necesidades específicas, de forma que si para uno le puede ir bien la automatización con IFTTT o dlv.it, para otro es impensable. Hay que analizar cada negocio por separado y decidir qué tipo de herramientas son útiles para cada uno. No tiene sentido comprar un puñado de herramientas pensando que servirán para cualquier negocio.

3 – Cada semana hay cambios en alguna red social, por lo que es fundamental estar siempre al tanto de los mismos y transmitir esos cambios a los clientes para que sepan que no estamos «chupándonos los dedos». Es muy importante que el cliente conozca la complejidad de nuestro trabajo para que no piense que es algo que puede hacer su sobrino.

4 – Estar al tanto de las tendencias y de los hashtags es fundamental. Hay que tener una base de datos de hashtags para cada cliente, y analizar con frecuencia la efectividad de cada uno para que se llegue siempre a dónde deseamos.

5 – Los bancos de imágenes son fundamentales. Es cierto que los gratuitos como pixabay con muy limitados, pero hay otros que por poco dinero ofrecen una colección impresionante, como el integrado en canva.com, sin ir más lejor. Hay plataformas en las que merece la pena invertir. Cuando se tienen más clientes, vale la pena invertir en depositphotos y otros bancos más exclusivos.

6 – Hay herramientas de monitorización muy buenas y muy caras, que solo valen la pena si gestionamos muchos clientes al mismo tiempo, como Brandwatch. Siempre es importante estar al tanto de la evolución de las mismas.

7 – Si una persona habla mal de un cliente a las 4:00 a.m, hay que actuar con rapidez, por eso es importante tener colaboradores en diferentes partes del mundo para que podamos estar atentos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a las posibles menciones y comentarios (principalmente a los negativos).

8 – Hay que dar siempre una oportunidad a las nuevas redes que están naciendo. Si tardamos mucho en tener presencia en ellas, cuando nos pongamos las pilas será muy tarde. Lógicamente, no todo cliente tiene que aparecer en todas las redes, pero sí es importante pensar en los motivos para tomar la decisión correcta.

9 – Si solo se sabe un poco de SEO y de Google en general, es importante que tengamos a alguien a quien podamos consultar sobre el tema. Aunque pueda parecer que no hay relación, el posicionamiento de Google y las redes sociales forman parte de un mismo plato. Mientras unos usuarios buscarán a la marca de nuestro cliente en google, otros lo harán en instagram, otros en twitter, otros en facebook… hay que abarcar.

10 – Para optimizar la inversión de nuestros clientes en anuncios, hay que conocer muy bien el sector. Vale la pena hacer cursos sobre el tema en udemy y otras plataformas que no requieren de grandes inversiones para ayudarnos a conocer más sobre el asunto. Poner anuncios en Facebook no es apretar al botón Promocionar, hay mucho más que debemos saber sobre el tema.

Espero que os ayude un poco si estáis empezando con el tema.