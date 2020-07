High Rise, un videojuego de rompecabezas en 3D para crear edificios cada vez más altos

Si eres fanático de los legendarios videojuegos de puzzles, debemos enseñarte High Rise, un interesante título rompecabezas 3D que posee una mecánica en la que se deben conectar piezas (al mismísimo estilo de Tetris) para tratar de construir los edificios más altos de todos.

De antemano debes saber que se trata de una entrega minimalista y con un estilo de juego sencillo pero adictivo. Sabiendo esto, vamos a ver qué trae para ofrecer sobre la mesa.

Cómo jugar a High Rise

High Rise es un título que no hace falta observar demasiado como para darse cuenta que tiene un estilo bastante casual, discreto y sencillo, el cual además dispone de colores pasteles y suaves para no saturar en ningún aspecto los colores del mismo juego. Podrá tener una pinta de puzzle sencillo e inocente, pero que esto no os confunda, ya que realmente nuestro avance dentro del juego irá dictando la dificultad de cada partida, las cuales cada vez se vuelven más complicadas.

El objetivo es claro: Encontrarle un espacio a cada una de las piezas que saldrán en la pantalla, para que así encajen de manera perfecta y precisa con las que ya se encuentran colocadas y crear rascacielos más y más grandes cada vez. Al igual que todo juego de este estilo, la estrategia también es conseguir la puntuación máxima en el marcador general, en donde se muestran los récords de puntos de cada jugador.

Si se desliza el dedo por la pantalla, se podrá dar rotación al escenario en el que se están construyendo los edificios en cuestión y así tener una mejor visión para colocar los bloques sobre algún lugar que esté libre y así sucesivamente, todo esto en el tablero de 5 x 5 que es donde se desarrolla la totalidad del juego. Además, cada bloque se juntará con los otros que sean de su mismo tamaño y color, para así adherirlos a los demás edificios y lograr que estos continúen aumentando en altura.

Es un juego que entretendrá a más de uno, y para los interesados en probar el mismo a ver qué tal se les da, comentamos que pueden descargarlo de manera gratuita en dispositivos Android a través de la Google Play. High Rise presenta publicidad en su interior, la cual puede ser eliminada con una compra in-app que tiene un precio de 1,19 euros.

High Rise: descargar desde Google Play

High Rise: descargar desde App Store