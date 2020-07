Una inteligencia artificial dibuja ponis y unicornios aleatorios

Hace meses hablamos de una inteligencia que creaba rostros de personas que no existen. Mezclaba ojos, bocas y características reales para generar miles de rostros inventados, algo útil para el diseño gráfico, ya que no hay que pedir permiso a nadie para utilizar ese material.

El caso es que ahora la cosa ha ido algo más allá: Una IA dibuja ponis y unicornios que parecen salidos de la serie «Mi pequeño Pony».

Se trata de la web This Pony Does Not Exist, donde podemos ver una enorme cantidad de personajes recién generados por un programa realizado por la misma mente que hizo thisfursonadoesnotexist.com (mezclas entre personas y animales al estilo manga).

El programador, Arfa, construyó el sistema al entrenar una red de confrontación generativa (GAN) usando 104.000 imágenes de Derpibooru, el tablero de imágenes más grande del mundo para las obras de arte de My Little Pony.

Arfa utilizó el sistema de aprendizaje y lo estuvo entrenando varios días, ampliando la resolución de los resultados y usando 200.000 iteraciones para producir el modelo final.

No copia partes de ilustraciones existentes y las replica, sino que aprende las partes de un pony y crea, igual que lo haría un humano, aunque es inevitable que muchas veces se parezcan a personajes que sí existen en el mundo animado.

El funcionamiento de la IA siempre es semejante: un generador produce nuevas imágenes y un discriminador determina si se ven genuinos al compararlos con el conjunto de datos original, eliminando lo que suene muy falso y devolviendo lo realista.

Aunque pueda parecer una tontería, la aplicación en el mundo de los videojuegos o en el de los dibujos animados, es enorme, hasta el punto de crear experiencias persoanlizadas y úncias para cada jugador.