Twitter presenta nueva función de chat para Mensajes directos

En medio del terremoto que ha sacudido las bases de la seguridad informática, Twitter ha presentado una nueva función relacionada con cómo nos enviamos mensajes directos entre las personas.

Es una nueva interfaz para sus mensajes directos en la web, que nos permitirá enviar y recibir DMs sin tener que abandonar la línea de tiempo.

Actualmente tenemos que acceder a una sección separada de la web de Twitter para enviar y recibir mensajes, pero la idea es no hacerlo así. Tendremos una ventana emergente en la parte inferior derecha de la línea de tiempo, para no interrumpir la lectura ni la posición.

Según el video de Twitter, parece una interfaz similar a la que hay en Facebook y LinkedIn.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline.

Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2

— Twitter (@Twitter) July 15, 2020