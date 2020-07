Filtran imágenes del rediseño de Gmail para G Suite con integraciones de productividad

El correo electrónico sigue siendo la herramienta de productividad más importante para los centros de trabajo, por lo que desde Google están ultimando el rediseño de Gmail para los clientes de G Suite, buscando unificar diferentes herramientas de productividad en una misma aplicación, según se desprende de las diapositivas que Google mostrará en un evento online en el próximo Cloud Next ’20, y que acaban de ser compartidas/filtradas por el desarrollador Tahin Rahman en su perfil de Twitter.

Estas diapositivas coinciden además con una información publicada a finales del pasado enero por The Information, señalando que Google estaba trabajando en una aplicación unificada para cliente de negocios.



En las mismas se ve como Gmail integrará las funciones de comunicación de Chat y Meet junto a funciones de Google Docs dentro de su propia aplicación, tanto a nivel de escritorio web como a través de su aplicación móvil para Android e iOS.

Para ello, Gmail ofrecerá secciones dedicadas a Mail, Chat, Room y Meet, que en el caso del escritorio, estarán disponibles a través de un panel lateral, mientras que en la aplicación móvil, estarán disponibles a través de sus correspondientes pestañas en la parte inferior de la pantalla.

La primera sección ofrecerá acceso a los mensajes de correo electrónico, mientras que la segunda permitirá ofrecer conversaciones de mensajería instantánea, la tercera ofrecerá una experiencia de conversaciones grupales al estilo Slack, y la última permitirá ofrecer acceso a la función de videollamadas.

Además, permitirá trabajar directamente con los documentos que vengan con los mensajes, incluso de forma colaborativa en coordinación con otros usuarios, sin necesidad de acudir a Google Docs para llevar a cabo las ediciones, en el que es incluso mantener videollamadas de forma simultánea.

Para salir completamente de dudas, tan sólo debemos esperar a que Cloud Next ’20 se celebre el próximo 21 de julio para conocer todos los detalles. No sabemos si Google pretende ofrecer estas integraciones también a los usuarios finales, teniendo en cuenta que Meet ya se ha integrado para ellos, y si existiera la posibilidad de que se puedan desactivar aquellos servicios que no se quiera utilizar, entre otras cuestiones.

Crédito de las imágenes: Tahin Rahman