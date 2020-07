No, Apple no ha dicho que no cubramos la cámara del MacBook

A veces la gente quiere leer polémica, y está tan sedienta de ella que malinterpreta los textos de las grandes compañías para poder tener un «buen tema» del que hablar.

Eso es lo que ha ocurrido recientemente con Apple. Hace pocos días dijo a los propietarios de MacBook que no cierren sus ordenadores con la cámara cubierta, y la gente comenzó a quejarse y a pensar el motivo por el cual Apple podría pedir algo semejante.

El motivo es sencillo, y no tiene nada que ver con «si la tapas no podemos espiarte».

Apple no dijo «no uses la tapa de la cámara», dijo «no cierre su MacBook, MacBook Air o MacBook Pro con una tapa sobre la cámara», y el motivo está más relacionado con el diseño y la ingeniería que con la privacidad.

Al cerrar el ordenador con una cubierta, podríamos dañar la pantalla. La separación entre pantalla y teclado es mínima, y si hay un espacio pequeño generado por la cubierta, estaremos dando información equivocada al sensor de luz ambiental, afectando así a las funciones de brillo automático, entre otras.

En ZDNET han hablado con un técnico de apple y han confirmado que, efectivamente, desde que ha comenzado la cuarentena y la gente trabaja en casa, ha aumentado el uso de cubiertas en la cámara de los ordenadores, y consecuentemente ha aumentado también la cantidad de las roturas de pantalla.

La avería consta en una línea blanca brillante en el centro de la pantalla, de forma que si aparece algo así en vuestro ordenador, ya sabéis el motivo.

Cualquier cosa que se interponga entre la pantalla y el teclado puede romper la pantalla rápidamente, por lo que evitad poner monedas, clips, cubiertas o cualquier otro objeto, por pequeño que sea. Para que no haya problema, la cubierta de la cámara no debe ser más gruesa que una hoja de papel normal de la impresora (0.1 mm) y no debe dejar residuos de adhesivo.