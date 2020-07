Las videoconferencias de noysi, gratuitas, sin límite de tiempo y sin registros

Encontrar la herramienta de videoconferencia ideal no es una tarea fácil. Hay muchas opciones, y en esta cuarentena hemos tenido la oportunidad de probarlas casi todas.

Tenemos Zoom, Google Meet, Houseparty, Google Duo, Whatsapp… pero hay otras menos conocidas que vale la pena mencionar, y hoy hablaremos de noysi.

Se trata de una solución con varias ventajas visibles:

– No analizan ninguna clase de información de los usuarios.

– No requiere registros.

– No es necesario descargar nada.

– El plan gratuito no tiene límite de tiempo (solo cobran por grabar la llamada o hacer streaming en Youtube).

– No hay límite de usuarios.

Su CEO, Héctor Castillo, nos comenta que siempre se han caracterizado por dos cosas, Seguridad y Alta Disponibilidad, no se han caído nunca.

Hace ya más de 4 años hablamos de noisy como una solución semejante a Slack, para mejorar la productividad de grupos de trabajo. Con el tiempo han sabido adaptarse a las nuevas necesidades y evolucionar en el sector de la comunicación.

Para usar la herramienta de videoconferencia tenemos que entrar en meet.noysi.com y poner el nombre de la sala de reunión que deseamos. Una vez dentro es posible incluso añadir contraseña a la sesión, para que no se una cualquier persona que tenga la url correspondiente.

Cuenta con chat y con posibilidad de compartir la pantalla, siendo una buena opción para dar clases online, o para ofrecer soporte a otras personas, además de, obviamente, para reuniones familiares y de trabajo.