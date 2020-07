La forma más sencilla de crear una lista de tareas y compartirla

Hay una enorme cantidad de opciones que podemos usar para crear listas de tareas y compartirlas con otras personas.

Desde Google Keep (más para notas) a todoist, hay un sector en constante movimiento, principalmente desde que Wunderlist pasó a mejor vida en manos de Microsoft.

Sea como sea, en muchas ocasiones buscamos algo más sencillo: una lista de cosas que podamos comaprtir con otra persona y que no necesite crear cuentas, nada de registros ni instalaciones.

Para eso aparece todol.ink, una web en la que solo tenemos que entrar, ponerle nombre a la lista e incluir las cosas que debemos hacer. Sin registro ni instalación de ninguna app (aunque es posible registrarse para guardar las liastas creadas), todo lo que hagamos se guardará en un link único disponible en la parte inferior.

Una vez terminada la lista, podemos enviar el enlace de la misma a otra persona, de forma que ella verá lo mismo que nosotros, podrá añadir cosas y editarlas, así como incluir imágenes (de menos de 2 megas) en cada elemento (ideal par alistas de la compra).

Cualquiera de las personas que tengan el link de la lista podrá marcar los elementos como realizados, y no hay control de acciones ni historial. Es algo sencillo para el día a día, sin informes ni estadísticas, por lo que no esperéis tenerlo para controlar el trabajo de nadie y sí para no tener que buscar opciones cuando lo único que queremos es tener una lista que pueda ir borrándose a medida que se completa.