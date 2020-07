5 de los juegos que más queremos ver en la PlayStation 5

El anuncio de la PS5 para finales de este mismo año 2020 ha hecho que comencemos a perder la paciencia por conocer de una vez por todas cómo será la nueva creación de Sony.

Con esto, también hay bastante eco por saber cuáles serán los juegos que marcarán esa primera generación. Y pese a existir muchos rumores, a día de hoy ya se conocen algunos títulos oficiales y que gozan de bastante audiencia para llevarse un trozo del pastel en el ámbito competitivo. Estos son 5 de los títulos más esperados.

Call of Duty Black Ops Cold War

Como es de esperarse, los juegos pertenecientes a la saga de Call of Duty dirán presente en la alfombra roja de los videojuegos que llegarán con pase VIP al nuevo mundo de la PS5. Uno de los elementos más llamativos es que será un posible reboot de la saga Black Ops, dejando a un lado esos escenarios futuristas para volver a esos tiempos de la Guerra Fría.

Al igual que se vive en Modern Warfare, en esta nueva entrega se tratará de mostrar una perspectiva real de lo que sucede en las guerras sobre la que está basada el mismo juego, enseñando así los aspectos más crudos y crueles vividos por los combatientes. Se volvió viral un supuesto gameplay de la versión pre-alpha del videojuego, y de acuerdo a ciertos medios solo es cuestión de tiempo hasta que se oficialice su presentación al mundo entero.

Watch Dogs: Legion

La tercera entrega de la serie Watch Dogs está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Sin tener ninguna continuidad con los primeros dos juegos de la saga, se sabe que el escenario se desarrolla dentro de un mundo abierto, siendo este una representación ficticia de Londres, mientras que por otro lado la trama como tal se centra en el grupo de hackers DedSec, quienes combaten el régimen que se ha postrado en el Reino Unido.

Promete ser un videojuego con altas calificaciones al igual que sus predecesores, y en cuanto a su fecha de lanzamiento, se esperaba que saliera el pasado 6 de mayo, pero en el mes de octubre del 2019, Ubisoft anunció que Watch Dogs: Legion se lanzaría para una fecha que aún no es concreta durante su año fiscal 2021.

Gods and Monsters

Este juego de Ubisoft desarrollado por los creadores de Assassin´s Creed Odyssey fue presentado en el E3 2019 como un mundo de aventura en el que se apuesta por la temática fantástica mientras que también se muestra un mundo animado. Debido a esto se le han hecho algunas comparaciones con Legend of Zelda: Breath of the Wild, quien tiene una estructura bastante similar a este título.

Al tener una ambientación mitológica, la organización ha tratado de presentar un videojuego de acción y aventura pero sin sobrepasarse mucho respecto a su contenido fuerte, por lo que los mismos desarrolladores lo describieron como un “Assassin’s Creed Odyssey con asteroides”. No se tiene una fecha de lanzamiento concreta, pero se espera que este juego salga a la venta en el primer trimestre del próximo año, si no es que antes.

Rainbow Six Quarantine

Otro videojuego del cual se espera con ansias su lanzamiento es el próximo Rainbow Six Quarantine. Se suponía que iba a salir la venta antes de abril del presente año, sin embargo ahora llegan noticias de que esto solo puede llegar a ocurrir antes de marzo del 2021. Entrando en materia como tal, los jugadores deberán luchar contra un extraño parásito de origen alienígena que transforma a todos los humanos en monstruos.

Claramente el equipo de trabajo se ha salido de su zona de confort ya que es una temática que poco se ha visto en esta saga de videojuegos. Esperemos a ver que tiene para ofrecer este shooter cooperativo.

Outriders

Por último pero no por ello menos importante, nos encontramos con Outriders, un título intergeneracional que está desarrollado por el equipo de People Can Fly, un grupo de trabajo que trabajo en conjunto con Epic Games para crear Fortnite, por ejemplo. Ahora vienen con este ambicioso proyecto en solitario, que básicamente es un shooter con ciertos elementos de RPG ambientado en un mundo al borde de la extinción. Será un videojuego que será lanzado a finales de 2020 para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X.