SEAT presenta el nuevo coche eléctrico de CUPRA: el Cupra el-Born

En 2019 todos decían que 2020 sería el año de los coches eléctricos, pero parece que vierto virus ha aplazado los planes. Es cierto que algunos gobiernos están haciendo esfuerzos para que estos sean los coches del futuro (aunque aún se den subvenciones para la compra de coches contaminantes), pero aún falta mucho camino por recorrer para poder garantizar que un coche eléctrico es la mejor solución para cualquier persona.

Con autonomías que llegan a los 300 km (con suerte), los coches eléctricos de hoy en día tienen varios problemas que deben ser solucionados:

– La autonomía no permite realizar trayectos largos, por lo que siempre hay que hacer recorridos que tengan en cuenta cargadores en la carretera y areas de servicio.

– Los tiempos de carga son de unas 2 horas en carga rápida al 80%, con suerte, porque hay cargadores caseros que tardan más de 24 horas en hacer el mismo trabajo.

– Alguien que no tenga parking, que aparque en la calle, no puede tener un coche eléctrico, ya que la solución más práctica es tener el cargador dentro del parking.

– Muchos cargadores que encontramos en la carretera o están fuera de servicio o están ocupados, por lo que un viaje de 1000 km tiene que hacerse en unas 4 fases, con cargas de más de 2 horas entre una y otra.

– Es imposible saber lo que va a durar una carga, ya que depende de inclinación de carretera, viento en contra, aire acondicionado, luces y otros elementos que consuman energía. Eso ocurrre también con coches de gasolina o diesel, pero al haber más puestos de combustible, no es tan crítico (siempre podemo ir andando a la gasolinera más cercana, llenar una botella y volver al coche para que aguante un poco más, algo imposible con un eléctrico).

EL caso es que los problemas ya son conocidos, pero no por eso hay que dejar de innovar y de presentar nuevas propuestas.

Ahora es SEAT quien presenta el coche que lanzará CUPRA en 2021. Se trata de el-Born, con un diseño más deportivo que el presentado el año pasado en el Salón de Ginebra.

Con elementos más aerodinámicos, tiene muchos elementos comunes con el Volkswagen ID.3, pero además de ciertos elementos más deportivos, cuenta con Head-up Display con realidad aumentada, por ejemplo, dejando claro que han apostado por lo último en tecnología.

Está construido sobre la plataforma MEB, y tendrá una batería de 77 kWh de capacidad, lo que podría ofrecer hasta 500 km de autonomía WLTP (el Volkswagen ID.3 tendría unos 550 con la misma batería). Con un cargador que ofrezca lo máximo posible, podría en 30 minutos llegar a una autonomía de 260 km, nada despreciable.

Aunque no se sabe la potencia del motor, sí han comentado que podrá llehar de 0 a 50 km/h en 2,9 segundos.

Podéis ver más detalles en seat-mediacenter.es.