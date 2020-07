Cómo quiere la NASA proteger a la Luna y a Marte de la contaminación humana

Aún no hemos llegado allí de forma masiva, pero ya se está analizando el riesgo de la contaminación en Marte y en la Luna, y la NASA está liderando dicho estudio.

La organización ha actualizado sus políticas para asegurarse de que los humanos no contaminen dichos mundos, de que no llevaremos organismos u otros contaminantes de la Tierra y que no traermos nada raro por aquí.

Comentan algunos detalles en Twitter, donde Jim Brindestine indica que en sus nuevas políticas tendrán datos sobre ese compromiso antes de las próximas misiones de Artemis. Creen que es la única forma de proger los descubrimientos científicos y el medio ambiente de la Tierra, permitiendo al mismo tiempo una exploración humana dinámica e innovación comercial en la Luna y en Marte.

NEWS: We are updating @NASA’s policies to match our goals and capabilities. We will protect scientific discoveries and the Earth’s environment, while enabling dynamic human exploration and commercial innovation on the Moon and Mars. More: https://t.co/4lytWlSDyi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 9, 2020