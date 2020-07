70 fotos con el realme X50 5G, comentadas

Todos conocemos ya las características del realme X50, y sí no las conocemos, podemos ir a su web y leerlas: cuatro lentres, 120 Hz de refresco… pero lo que hace que una persona decida si quiere comprar un móvil o no, es un vídeo bien largo que explique con detalle cómo hace las fotos, y eso es lo que he hecho.

Casi 30 minutos comentando más de 70 fotos mientras paseaba por Barcelona, desde las 18h hasta las 23h, para tener diferentes lueces. Con fotos nocturnas, vídeo con poca y mucha luz, fotos de interiores, gran angular, a 4cm del objeto… un vídeo en el que no se escapa detalle, para que podáis analizar por vuestra cuenta si vale o no la pena y si cumple las expectativas.

Es cierto que muchos lo están llamando: el móvil para gamers (por su frecuencia de refresco), y que es un gran móvil por poco más de 300 euros si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, pero no queremos que nadie lo compre si lo que está buscando es una reflex o una cámara de móvil comparable a la de móviles de 800 euros.

Aquí tenéis el vídeo (en dos partes, para que no os canse), con la esperanza de que disfrutéis tanto viéndolo como yo haciéndolo.

Si queréis bajar algunas de las fotos en alta resolución para ver más detalles: haced click aquí.

Seguiremos haciendo análisis de este tipo por Instagram, por lo que no os olvidéis seguirnos en la cuenta instagram.com/wwwhatsnew