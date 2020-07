Wacom One, probamos este fantástico invento para el mundo académico

Cuando me presentaron la Wacom One hace algunos días lo primero que pensé es: otra tableta, grande, pero otra. Estaba equivocado.

El nuevo dispositivo de Wacon es un monitor portátil, sensible al tacto y con lápiz digital, y aunque está enfocado al mundo educativo, para que los profesores puedan usarlo como pizarra en sus transmisiones, podría tener muchas más aplicaciones.

Veamos primero de que se trata.

Con aspecto de tableta, tiene varias entradas:

– Una para obtener la energía a través de un adaptador.

– Otra para conectar al USB de nuestro ordenador.

– Otra para conectar a la salida HDMI del ordenador.

De esta forma, se transforma en un segundo monitor. Si lo conectamos a un portátil (ya sea Mac, Windows o Linux), la pantalla la veremos duplicada, y si lo conectamos a un PC con una sola salida HDMI, se transformará en su único monitor (podemos usar un splitter para transformar una salida HDMI en dos, de esa forma tendremos un segundo monitor, igual que con el portátil). También podemos conectarlo a un móvil android, aunque necesitaremos para ello un adaptador especial (y no es compatible con cualquier móvil).

El caso es que ahora que ya se ha transformado en un monitor, podemos dibujar sobre él usando el lápiz digital, por lo que si nuestro laptop no tiene pantalla táctil, ahora lo tiene. Podemos dibujar sobre cualquiera de las aplicaciones que deseemos, desde Microsoft Whiteboard a las aplicaciones de Corel o Photoshop.

En mi caso lo he usado con Microsoft Whiteboard para dar clases online sin depender del teclado, aprovechando las herramientas que dicha aplicación tiene para ajustar dibujos y formas de manera automática.

Es cierto que los que ya tienen un laptop con pantalla tácil podrían pensar que no ofrece nada extra, pero en mi caso ofrece más sensibilidad la Wacom One que la pantalla de mi portátil (también es cierto que mi portátil fue más barato que la Wacom One, que cuesta 410 euros).

Uso en las aulas

Desde Wacom nos comentan que ya han equipado a muchas escuelas y universidades con este tipo de tecnología, diferentes productos con diferentes precios adaptados a la necesidad de cada escuela. Su último producto, Wacom One, es el más económico en su categoría, y permite que pueda usarse en Microsoft Teams o Skype, OpenBoard, Microsoft Office, un anotador de PDF o cualquier programa de dibujo.

Desde compartir pantalla para hacer presentaciones interactivas, a anotar sobre materiales o realizar explicaciones con geometría o álgebra, se transforma en una excelente solución para las clases remotas.

Características técnicas

El lápiz usa tecnología de resonancia electromagnética, y no requiere pila o recarga. La pantalla es Full HD de 1920 x 1080 y ofrece un 72 % de color NTSC y una lámina mate.

Precio

La compra de Wacom One incluye algunas aplicaciones, como Bamboo Paper de Wacom, para transformar la pantalla en un bloc de notas, así como licencias de programas de dibujo. Wacom One tiene un precio de 410 € y está disponible en la tienda eStore de Wacom y algunos distribuidores oficiales.