imagecolorizer – nueva aplicación para dar color a fotos en blanco y negro

Ya hemos comentado varias soluciones que podemos usar para arreglar fotos estropeadas o para mejorar la calidad de las que están muy pixeladas, hoy toca hablar sobre colorear las que están en blanco y negro.

Para ellos nos presentan ImageColorizer, una herramienta gratuita en línea bastante práctica.

Image Colorizer ayuda a los usuarios a colorear viejas imágenes o fotos en blanco y negro actuales. Para ello usan sistemas de inteligencia artificial para reconocer imágenes antiguas y elegir las mejores estrategias para restaurar los detalles de las mismas. Por lo tanto, no es necesario colorear manualmente las fotos antiguas y se pueden colorear sin sacrificar la calidad.

Solo tenemos que arrastrar nuestras fotos en blanco y negro y dejar todo el resto del trabajo en sus sistemas. En pocos segundos podremos descargar la foto coloreada directamente.

Para verificar su funcionamiento lo he probado con una foto en blanco y negro aleatoria de Pixabay. He accedido a su web y la he subido sin necesidad de crear ninguna cuenta. El resultado ha sido sorprendente (recomiendo no salir de la página mientras realiza el proceso).



Directamente de Pixabay



Después de haberlo coloreado con imagecolorizer

Hemos hecho otra prueba desde su app móvil:

Podéis probarlo en imagecolorizer.com, así como en las aplicaciones gratuitas para iOS y Android.