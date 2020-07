Uber comenzó a gestionar pedidos de mercadería, tras fusión con Cornershop

Hace algunas semanas Uber concretó la adquisición de Cornershop, aplicación chilena de reparto de pedidos de supermercado, con presencia en 19 ciudades repartidas a lo largo de su país de origen, Brasil, Colombia, Perú, México y Canadá.

Tras dar este paso, las aplicaciones Uber y Uber Eats ya implementaron una función de compras de supermercado, la cual se encuentra disponible en los países donde opera Cornershop, salvo en México.

Extendiendo la cobertura original de Cornershop, Uber fusionó los servicios de su recién adquirida app, para brindarlos a través Uber Eats y también mediante su aplicación de transporte de pasajeros. De esta forma, el servicio de encargo de compras de supermercado ya se encuentra operativo en 90 ciudades de Latinoamérica y Canadá, quedando postergada la inclusión de México, donde aún se encuentra en trámite la adquisición de su filial local.

En tiempos marcados por la pandemia de COVID-19, las compras de en línea han estado más presentes que nunca. De acuerdo a cifras compartidas por Uber, desde marzo la demanda de este servicio ha aumentado en un 197%. En medio de la dinámica tras la “nueva normalidad”, esta adquisición llega en buen momento para diversificar la oferta de servicios de Uber.

“Uber comenzó con la premisa de que las personas puedan llegan más fácilmente a donde necesiten ir. Desde entonces, hemos evolucionado para conectarlos con la comida de sus restaurantes favoritos y ahora, estamos entusiasmados de llevar nuestra experiencia tecnológica a todo el mundo junto con el equipo de Cornershop”, señaló Eduardo Donnelly, Director General de Uber Eats para América Latina.

Por su parte, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, celebró este paso en su cuenta de Twitter.

Proud to see the Cornershop x Uber experience take shape with today’s launch of grocery delivery on @Uber and @UberEats. Thrilled to partner with the @cornershopapp team to help get you what you need, when you need it. Lots more to come soon: https://t.co/5FhBFB5vsd pic.twitter.com/4V7Roj8NEe

— dara khosrowshahi (@dkhos) July 7, 2020