Tinder traerá la Verificación de foto y el Videochat a España

Las aplicaciones de citas han ganado tracción en plena etapa de confinamiento severo, sirviendo de vía segura para conocer a nuevas personas sin salir de casa, algo que saben muy bien desde Tinder, la aplicación de citas de referencia.

Y llegada la llamada «nueva normalidad», desde Tinder quieren ofrecer más seguridad a sus usuarios a la hora de conectar con sus match, por lo que a lo largo de este verano, llevarán dos nuevas características a España. Se trata de la Verificación de foto, para verificar la autenticidad de los perfiles de usuario, y de la función de Videochat, que llegará en fase de pruebas a España y otros países seleccionados.



Como decimos, la Verificación de foto es una nueva característica que llegará a España para permitir que los usuarios puedan verificar la autenticidad de sus perfiles de cara al resto de usuarios de la plataforma.

La compañía señala que esta característica se alimenta de la Inteligencia Artificial asistida por humanos, encargada de comparar una serie de selfies en tiempo real con las imágenes que los usuarios tienen colgado en sus perfiles.

Acorde a Tinder, los usuarios deberán abrir la aplicación y presionar sobre su icono de perfil, tocar la marca gris de nombre/edad, seleccionar la opción «Verifica tu perfil», copiar la pose que se le indica a través de un selfie, confirmar la pose y presionar «Enviar para revisión». Acto seguido tendrá que copiar una nueva pose en un nuevo selfie, confirmar y enviar a revisión. Aquellos perfiles verificados llevarán acompañados con un tick azul, y el proceso de verificación tarda en realizarse unos pocos minutos.

Y también este verano, en fase de pruebas en mercados seleccionados, incluida España, llegará la función de Videochat, aunque la compañía deja claro que será algo diferente respecto a las experiencias de videollamadas habituales.

En este sentido, Tinder apunta a que los Videochats se celebrarán de mutuo acuerdo por ambas partes, sin que ninguna de las partes se vea forzada a usar esta función, en el los dos han de activar el icono de vídeo para empezar una conversación en vídeo.

Si una de las partes lo activa y la otra parte no, a esta última no se le enviará notificación de ningún tipo. Y si no se quiere usar la función, siempre existe la posibilidad de desactivarla.

Al final de la videollamada, Tinder preguntará a los usuarios cómo le han ido, ofreciendo también la posibilidad de enviar informes al equipo de Tinder en caso de que sea necesario.