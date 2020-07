Un aplicación web que te ayudará con la escritura cuando te quedes sin inspiración

Prompts es una aplicación web pensada para aquellos usuarios que le tienen miedo a la página en blanco o sufren un bloque creativo.

No te dará consejos para conseguir inspiración, sino que te dará un pequeño empujón para poner tu mente en funcionamiento.



Verás que cuenta con una interfaz minimalista y una serie de opciones. No cuenta con herramientas de edición, ya que ese no es su propósito. Su dinámica se basa en presentarte ideas (algunas locas y disparatadas) tomadas del subreddit r/WritingPrompts.

Te mostrará una o dos oraciones como si fueran el comienzo de una historia. A partir de allí, tu puedes continuar la idea escribiendo lo que se te ocurra o improvisar tu propia historia. Funciona como si fueran ejercicios de escritura, pero sin presión.

Si no te gusta la historia que presenta Prompts, puedes solicitar otra idea desde la opcion “ Get Another Prompts”. Puedes saltar historias tantas veces como desees hasta encontrar alguna que te agrade. Y siguiendo esa dinámica, puedes establecer períodos de escritura valiéndote del temporalizador de la aplicación.

O puedes usar el temporalizador para crear tus propios desafíos y ver cuánto puedes escribir en determinado período de tiempo. Un detalle a tener en cuenta es que nada de lo que escribas queda guardado en Prompts, ya que no creas una cuenta, simplemente la usas como si fuera cualquier página web.

Así que si quieres conservar lo que has escrito en la aplicación tendrás que exportarlo. Puedes simplemente copiar y pegar, o utilizar la opción de la app para exportarlo como un archivo de texto. Y si solo ha sido un pasatiempo para ejercitar la escritura y no deseas conservarlo, cierra la app y listo.