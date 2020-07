Type Studio, un editor de vídeo que se gestiona con un editor de texto

Cuando queremos cortar un vídeo generalmente tenemos que abrir un editor adecuado y seleccionar los segundos que queremos eliminar. Type Studio usa un sistema completamente diferente, basado en un editor de texto.

Se trata de una nueva plataforma que obtiene el texto del vídeo y lo pone al lado del mismo. Cuando borramos ciertas palabras del texto, se eliminan los segundos correspondientes del vídeo, así de fácil.

Disponible en typestudio.co, permite crear una cuenta gratuita y subir un vídeo para comenzar a probarlo, aunque también es posible usar un vídeo de ejemplo para que juguemos con él.

Entre las funciones existentes tenemos:

– Transcripción del texto del vídeo.

– Posibilidad de eliminar trozos de vídeo a medida que borramos las palabras del texto.

– Opción para incluir subtítulos automáticamente en el vídeo.

– Posibilidad de cambiar los subtítulos cambiando el texto transcrito.

– Exportación del resultado.

Si el reconocimiento de voz no es 100% preciso, se puede corregir fácilmente el texto en la interfaz del editor.

De forma gratuita podemos transcribir (y editar) vídeos de 20 minutos al mes, pero en esta primera fase aumentan la cantidad a 40 minutos. Los vídeos subidos no pueden tener más de 10 minutos, y deben pesar menos de 100 megas.

La mala noticia es que no consigue hacer la transcripción de vídeos en otro idioma que no se ael inglés, aunque si tenéis el texto, siempre podéis copiarlo y pegarlo y esperar que la sincronización sea la adecuada (algo no muy recomendable). Esperemos que amplíen sus fronteras en breve.