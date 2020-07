Google ya tiene plugin de WordPress para crear Web Stories

La palabra «historias» se escucha ya hasta en la sopa: Snapchat, Instagram, Facebook… todos tienen a las historias como el hijo predilecto, hasta Twitter está preparando el camino. Las historias son contenido rápido, ideal para estar al tanto de algo sin invertir mucho tiempo,

El caso es que Google también apuesta por algo así, y para ello ya vimos detalles de cómo funcionan las historias AMP, un formato que poco a poco se irá haciendo más popular, y que ya tiene hasta plugin para WordPress.

Disponible en google.github.io en estado beta (no recomendable para ambientes de producción y sí para valientes), tiene un funcionamiento muy sencillo, tal y como puede verse en esa publicación de Twitter:

🔥 Web Stories are coming to WordPress!

The first public beta is now available (for the adventurous) to install & test.

👉🏽 More info here: https://t.co/KYUwyF8h8j pic.twitter.com/55qKNX1c4s

— Paul Bakaus (@pbakaus) July 1, 2020