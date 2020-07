El Louvre abre sus puertas, aquí podéis hacer el recorrido virtual

El museo más visitado del mundo ha estado más de 3 meses cerrado, pero hoy abre sus puertas al público nacional.

Durante este tiempo ha perdido unos 40 millones de euros, y aún abriendo hoy no se espera que mejore mucho, ya que más del 70% de su público viene de fuera de Europa. A partir de hoy podrán entrar ciudadanos de Francia y otros países de Europa, pero no se esperan grandes masas de turistas.

Ya está claro que no conseguirán los diez millones de ingresos de 2018, ni los 9,6 millones de 2019, pero aún no han divulgado la enorme cantidad de visitas que han tenido sis visitas virtuales (aunque no les haya generado muchos ingresos, sí han ganado una visibilidad sin precedentes, que puede acabar en una gran cantidad de ingresos en 2021).

De momento ya hay algunas normas par alas visitas físicas: 70% de las colecciones disponibles, pocas personas aglomeradas delante de las grandes obras, como «La Gioconda», «La Libertad guiando al pueblo» o «La Venus de Milo», y las mascarillas siempre obligatorias.

Más de 30.000 obras en 45.000 m2, y muchas de ellas disponibles en estas visitas virtuales:

Louvre.fr

En la web oficial del museo podemos ver las salas de exposiciones y galerías del museo y contemplar las fachadas del Louvre. Es un recorrido virtual patrocinado por Shiseido, para ir navegando como si de Google Street View se tratara.

Click aquí

Youvisit

En este enlace tenemos una fantástica visita en 360 grados, donde podremos disfrutar de detalles de la plaza y de algunas de las colecciones más famosas del museo. Podéis ver otras vistas también en touristtube.com

Google Arts

En Google Arts tenemos detalles de una gran cantidad de obras de arte del Louvre, incluyendo imágenes capturadas por usuarios e historias para conocer los detalles con más profundidad.

Podéis ver su contenido en este enlace. Lo bueno es que hay mucho contenido, lo malo es que muchos usuarios etiquetan obras como louvre cuando en realidad están en otros museos.

Youtube

Y, por supuesto, en Youtube tenéis visitas virtuales para dar y vender. Aquí tenéis una que puede ser disfrutada incluso con multitudes, en la epoca antes del coronavirus.