Nanotecnología en cosas que usamos en el día a día

Cuando hablamos de nanotecnología se nos va la cabeza a laboratorios sofisticados, robots de otro mundo y cosas fuera de nuestro alance, pero no siempre es así, hay muchas cosas que usamos en el día a día que utilizan nanotecnología, que manipulan y mueven átomos para crear cosas nuevas.

Para conocer mejor este sector es importante familiarizarse con el concepto de Nanocoating, películas delgadas a nanoescala que se aplican a las superficies para crear o mejorar las funcionalidades de un material, como la protección contra la corrosión, el agua y el hielo, la reducción de la fricción , propiedades antiincrustantes y antibacterianas, autolimpieza, resistencia al calor y a la radiación, y gestión térmica.

En esta lista que os mostramos, tenéis una lista de productos que usan de una u otra forma la nanotecnología, lo que ayuda a entender la utilidad de la misma:

1. Protectores solares: Podemos aumentar la eficacia de los protectores solares con nanopartículas, principalmente de dióxido de titanio y óxido de zinc. Estas pequeñas partículas bloquean la radiación UV y permiten que la crema no sea tan gruesa y oscura como los de antiguamente.

2. Pelotas de tenis: algo tan «tonto» como una pelota de tenis puede usar nanotecnología para que mantenga su bote más tiempo. Las pelotas «normales» pueden ir perdiendo sus características después de varios golpes. También se usa la nanotecnología para hacer raquetas más resistentes.

3. Salsas: Si al acabar la botella de salsa de tomate aún queda mucho en su interior, es porque no usa nanorecubrimientos, una sustancia especial que no deja residuos. Al ser tan caro aplicarlo, no vale la pena ponerlo en el Ketchup, pero sí se puede usar en otros productos más complejos.

4. Ropa: Se usan nanopartículas de sílice para crear tejidos más resistente a los líquidos. Es posible añadirlo a las telas con spray, por ejemplo, y eso hace que cuando se moja se generen pequeñas gotas en la ropa impermeable.

5. Muebles: Podemos tapizar los muebles con sustancias generadas con la nanotecnología, haciéndoles más resistentes al fuego. Con nanofibras de carbono en sofás, por ejemplo, es posible reducir la inflamabilidad hasta en un 35 por ciento.

6. Adhesivos: La alta temperatura hace que los pegamentos pierdan eficacia, algo que puede evitarse con nanotecnología capaz de hacerle no solo resistente a altas temperaturas, también más fuerte a medida que se calienta (extremadamente práctico en la industria del motor).

7. Revestimientos para pintura de automóviles: Existe un revestimiento creado con nanotecnología, creado por la empresa Nanorepel, que hace que los coches se protejan mejor contra los excrementos de los pájaros. La misma empresa hace recubrimiento para la tapicería del interior.

8. Detección de enfermedades transmitidas por alimentos: La nanotecnología ofrece la oportunidad de usar sensores para el aislamiento y la detección de E. coli y otros patógenos. Las técnicas de detección habilitadas para nanotecnología incluyen detecciones por luminiscencia utilizando puntos cuánticos, fluorescencia mejorada, colorante de nanopartículas inmovilizadas y mucho más.

9. Computadoras: Lógicamente, los chips de 10 nanómetros de Intel, por poner un ejemplo, son un claro ejemplo de lo que podemos hacer con nanotecnología. Los ordenadores y gadgets que nos rodean son el mejor ejemplo de cómo esa tecnología se usa en nuestro día a día.

Como veis, está por todos los lados.