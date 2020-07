Cómo afecta la pandemia al CPM y al marketing digital en general

El mundo está pasando por una crisis sin precedentes en las últimas décadas. Millones de personas encerradas en sus casas, negocios cerrados, personas sin empleo… y esta situación, por supuesto, afecta a todos los negocios, incluyendo al del marketing digital.

Usando mi propia experiencia y los informes que he leído en diferentes medios y países, podemos hacer una lista de temas que deben tenerse en cuenta en estos momentos:

– Muchas empresas están despertando ahora al mundo digital, ya que lo ven como opción para seguir sobreviviendo mientras tu espacio físico se mantiene cerrado. Eso es una gran oportunidad para los creadores de sitios web y administradores de e-commerce en general, así como para las empresas dedicadas a logística. Hay que ofrecer buenos precios y planes flexibles para que las pymes puedan arriesgtarse a este mundo sin invertir un dinero que no tienen, ya que podrán convertirse en clientes seguros y rentables en el futuro.

– Ya que los eventos físicos han sido cancelados y mucha gente ha empezado a trabajar desde casa, el mundo de la videoconferencia ha crecido enormemente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear modelos de negocio enfocados en la educación online, ya hay menos gente con miedo a estas herramientas.

– Los departamentos de marketing de todo el mundo también están notando los efectos. Se estima que un 6o% de los vendedores están alterando su estrategia de medios a corto plazo. Sin embargo, solo el 9% está haciendo cambios a largo plazo.

– Los especialistas en marketing que vean un recorte en los presupuestos se beneficiarán al avanzar hacia canales más baratos y más flexibles, como la publicidad programática, donde la presencia del consumidor y las impresiones disponibles están aumentando. Los anuncios digitales, las redes sociales y los videos en línea son canales que probablemente aumentarán en el plan de medios a corto plazo, aunque de momento hay una caída general de precios que beneficia a los anunciantes y perjudica a los medios que ponen su publicidad en sus noticias.

– La publicidad fuera del hogar, como las vallas publicitarias del metro, tendrá una exposición mucho menor, por lo que se supone que se acabará invirtiendo más dinero en publicidad digital que en publicidad «tradicional».

– La incertidumbre del futuro es comprensible, y eso hace que durante un tiempo se vean CPMs realmente bajos. Con muchas compañías afectadas disminuyendo sus presupuestos de marketing digital, estamos viendo una caída de hasta un 47% en los precios de CPM y CPC (debido a una disminución en la competencia). Repito, esta es una oportunidad ideal para que algunos especialistas en marketing adquieran nuevos clientes a un costo menor que antes.

Como consejos, podemos decir

– Es importante mantenerse enfocado en el largo plazo y no rehuir las nuevas oportunidades de crecimiento.

– Hay que tener paciencia y no tomar decisiones importantes en estos momentos de incertidumbre. Todo acabará estabilizándose, aunque la nueva normalidad puede cambiar algunas reglas.

– Reducir el gasto presupuestario demasiado, cuando no es necesario, podría afectar negativamente a la marca cuando la pandemia haya terminado.

– La actividad en línea no para, hay un flujo constante de noticias de última hora, y eso hace que la visibilidad de las noticias acabe siendo menor. Es normal, no te pasa solo a ti.