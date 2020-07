No copies tu contraseña o tarjeta en el portapapeles del móvil, muchas apps tienen acceso a él

Cuando «copiamos» un texto para «pegarlo» posteriormente, el texto en cuestión va a un sitio llamado «portapapeles». Es como la memoria temporal en la que podemos dejar las cosas para usarlas poco después. El móvil también tiene esta memoria, y resulta que hay muchas apps que tienen permisos para leer lo que allí ponemos sin nuestro permiso.

Al principio se denunció el hecho de que TikTok, el peor enemigo de la privacidad (aunque Facebook no se queda muy atrás), era capaz de leer el portapeles, pero resulta que no es la única app que lo hace.

Una nueva función en iOS 14 alertará a los usuarios cuando una aplicación accede al portapapeles de su teléfono, y aparentemente, sucede TODO el tiempo, tal y como comenta lifehacker en este vídeo:

A new feature in iOS 14 alerts users when an app accesses their phone's clipboard—and apparently, it happens ALL the time. pic.twitter.com/DLukBlP9sX

— Lifehacker (@lifehacker) July 2, 2020