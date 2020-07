Linkedin nos permite añadir un audio para mostrar cómo se pronuncia nuestro nombre

Algunos usuarios están viendo una nueva función en Linkedin, una bastante original, todo sea dicho: nos permite grabar un audio para decir al mundo cómo se pronuncia nuestro nombre.

El resultado se puede ver ya en algunos tweets de usuarios presumiendo de audio:

Would be a shame to use it just for my name 😉 pic.twitter.com/PRnlEIZFOI

— Imran Azam (@moiazam) July 1, 2020