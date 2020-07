Dos motivos por los que no sería mala idea abandonar TikTok

TikTok vuelve a ser polémica, y en este caso le ha costado un mercado de más de 1.000 millones de posibles usuarios: India, donde ya acumulaba más de 100 millones (su mayor mercado, seguido de Estados Unidos, donde tiene poco más de 40 millones).

El bloqueo de la aplicación, junto al de otras de origen chino, se debe principalmente al discurso de odio y a asuntos políticos, pero después de usar la plataforma durante varias semanas, podemos entender que haya ciertas preocupaciones con respecto al contenido de la plataforma y a cómo eso puede afectar a los menores de edad y a ciertos grupos sociales que han sufrido con el acoso y la discriminación dentro de la red social.

Si estáis pensando en borrar la app, o en no permitir su acceso a los menores de edad, aquí hay dos buenos motivos para hacerlo:

– Permisos: Es cierto que TikTok solicita muchos permisos del móvil, pero no son más permisos de los que solicitan otras apps igualmente famosas (ya hablamos sobre este tema en nuestro IGTV). El problema no está en los permisos que solicita y sí en lo que hace con el permiso que le hemos concedido. Una cosa, por ejemplo, es darle acceso a nuestro carrete de fotos para obtener el material que va a publicar y otra es coger el material y enviarlo a sus servidores sin permiso (es un ejemplo, no quiere decir que lo haga).

El caso es que recientemente se hizo un análisis de parte del código de la aplicación, y el resultado se hizo viral en reddit. El usuario ToBrown05 hizo ingeniería reversa, y parte del resultado se divulgó en Twitter:

A guy on reddit reversed engineered #TikTok

Here’s what he found on the data it collects on you

It’s far worse than just stealing what’s on your clipboard: pic.twitter.com/oqaQyYDXT2

— Dan Okopnyi 🇺🇦 (@d1rtydan) June 28, 2020