Qool Box, una nevera portátil que no necesita hielo

Pasan los años, y las neveras portátiles siguen sin grandes cambios, a excepción de aquel invento que nunca llegó a realizarse en 2014: Coolest, o la de los paneles solares: GoSun Chill.

El caso es que ahora llega la Qool Box, una nevera que se basa en el aislamiento al vacío, al igual que un termo, abandonando el hielo en bolsas por insertos congelados que contienen material de cambio de fase especial (PCM) formulado para mantener el contenido frío (o incluso congelado) durante días.

La tecnología se presentó por primera vez en enero de 2019, ganando premios como el ISPO Gold. Qool es una rama de Vac-Q-Tec, un proveedor internacional con sede en Alemania de aislamiento de grado comercial para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Los productos de Vac-Q-Tec incluyen empaques aislados para mantener medicamentos sensibles y suministros de atención médica a temperaturas adecuadas durante el transporte, y ahora han llevado esa tecnología al consumidor para permitir mantener alimentos y bebidas refrigerados en un baño de hielo durante un par de días o una semana, mantenerlos a una temperatura deseada y hasta congelar por debajo de -15 ° C

Aunque poner cubitos de hielo o bolsas de hielo llenas de agua en una caja aislada al vacío debería mantener los alimentos frescos por más tiempo, no mantendrá los alimentos congelados muy por debajo de 0 ° C o medicamentos a temperaturas precisas. Para eso, Qool empaca su enfriador con elementos de temperatura, bloques sellados llenos de material de cambio de fase más complejo que el hielo a base de agua.

La nevera libera un flujo constante de energía de enfriamiento a medida que se funden de sólido a líquido, manteniendo el interior del refrigerador a un rango de temperatura constante durante hasta 10 días. El usuario simplemente congela los elementos en un congelador doméstico durante uno o tres días, según la versión, y luego los coloca a los lados y en la parte superior del interior del refrigerador.

Con un volumen interno de 43 litros, ofrece cinco conjuntos de elementos para rangos de temperatura específicos, desde un rango más cálido de 18 a 25 ° C para ciertos vinos tintos, hasta una «congelación profunda» entre -25 y -15 ° C , pasando por el estándar de -2 a 2 ° C o la versión de 2 a 8 ° C y el «congelamiento estándar» de -20 a -10 ° C

Lo malo es que las neveras de Qool Box oscilan entre 400 y 440 euros para el modelo de 27 litros y entre 505 y 570 euros para el modelo de 43 litros, por lo que no estamos hablando de nada especialmente barato.

Podéis leer más sobre ellas en qool-products.com