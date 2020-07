Hay un guante que traduce la lengua de signos en tiempo real

La lengua de signos de un país es diferente a la de otro, ya que no existe una norma internacional que la regule en ese sentido. Eso hace que sea aún más difícil de entenderla para quien no lleva años practicando, ya que podemos aprender la de una zona, pero no la de todas.

Con el objetivo de acercarnos más a este mundo, unos bioingenieros de la UCLA han diseñado una especie de guante que traduce el lenguaje de signos americano al inglés. La persona que realiza los signos tendrá que vestir el guante, y el texto de lo traducido se puede ver en el móvil.

El invento, publicado en la revista Nature Electronics, ha sido dirigido por el profesor Jun Chen, quien cree que, además de ayudar a traducir, puede ayudar a los que están interesados en aprender dicho lenguaje.

El dispositivo cuenta con sensores delgados y flexibles que se ponen en los dedos. Cuentan con hilos conductores eléctricos, y actúan de una forma u otra en función de cómo se mueven los dedos, identificando las posiciones relativas de uno con el otro y generando así las palabras, frases y letras correspondientes.

Una vez realizado el movimiento, los sensores se encargan de transformar en señales eléctricas que se envían a una placa muy pequeña (del tamaño de una moneda). Esta placa será la responsable de enviar las señales al móvil, a una app que mostrará las palabras a un ritmo de una por segundo.

También hay sensores en los rostros, en la boca y en las cejas, de forma que es posible capturar expresiones faciales (también usadas en el lenguaje de signos americano)

El dispositivo será barato, y ya hay 4 personas que realizaron las pruebas con éxito y que ayudaron a entrenar al sistema para que se consigan reconocer 600 signos en total.