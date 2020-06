TikTok dejará de leer el contenido del portapapeles en iOS después de la polémica

TikTok, la popular aplicación de vídeos cortos, conocida fundamentalmente entre el segmento de usuarios más jóvenes, se ha visto salpicada por un nuevo escándalo provocado por el comportamiento de su aplicación en los dispositivos móviles.

A este respecto, una de las nuevas características de privacidad introducida en la nueva versión de iOS, iOS 14, que actualmente está en fase de vista previa para desarrolladores, alerta a los usuarios cuando las aplicaciones acceden al contenido del portapapeles del dispositivo.



Esta nueva característica de privacidad ha desvelado que no son pocas las aplicaciones que leen el contenido del portapapeles en los dispositivos, pero que en el caso de TikTok es más llamativo por la frecuencia con la que lo hace, dando lugar a que los usuarios estén recibiendo notificaciones constantes.

De hecho, el fundador de Emojipedia, Jeremy Burge, dejó testigo de ello públicamente a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter:

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020