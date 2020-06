Twitch penalizará el acoso sexual suspendiendo cuentas permanentemente

Los tiempos de bonanza para Twitch se están viendo manchados por su mal manejo del acoso sexual del que han sido víctimas algunas usuarias de la plataforma.

Son varios los antecedentes disponibles que ayudan a dimensionar la gravedad del problema, ante los cuales esta semana apareció una tardía respuesta oficial.

Samantha Wong, una streamer de Twitch conocida como Sampai en la plataforma, acusó públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de otro streamer, quien actualmente produce contenidos para el canal oficial de la plataforma, enfatizando que la compañía ha minimizado e ignorado su situación.

Una interesante répica llegó por parte de Justin Wong, ex vicepresidente de Twitch, quien reveló que aquel caso fue reportado por él mismo a altas autoridades de la empresa. Sin embargo, los reclamos fueron infructuosos, a causa de que el acusado presuntamente sería tío de un vicepresidente de la compañía y además, considerado un “socio clave” para el lanzamiento de algunas iniciativas.

I was a VP at Twitch and I reported this to the relationship-owning VP, the head of HR, and the CEO. All assured me it would be handled. Next year he was in the same VIP space at the same Twitch event. I was told he was the VP’s uncle and an “important” initiative launch partner. https://t.co/LvkPxW43zR

