Las novedades de Google para Meet enfocadas al ámbito educativo

Con la finalización de un atípico curso escolar, alterado por la pandemia del coronavirus, Google trabaja ya en una serie de mejoras para Meet enfocadas al ámbito escolar, y que irá incorporando a lo largo del presente año.

La idea, como nos podemos imaginar, es tratar de convertir a Meet en la solución de videollamadas, tanto para aquellos que apuesten finalmente por la educación a distancia en su totalidad, como para aquellos que la quieran combinar con la educación presencial.



Más controles para las reuniones

En este sentido, Google traerá dos tandas de novedades para ofrecer un mayor control de las reuniones. En una primera tanda, que llegará a los usuarios de G Suite for Education y G Suite Enterprise for Education, un usuario no podrá volver a solicitar unirse a una reunión después de haber sido expulsado, y se omitirán sus solicitudes después de que el moderador lo haya rechazado dos veces.

A este respecto, la interfaz de solicitudes mejorará para ser menos intrusivo, o sea, menos molesto para los propios docentes, y además, ellos también tendrán la capacidad de dar por finalizada sus reuniones a todos los participantes.

Y más adelante se bloqueará la asistencia a las reuniones a los usuarios anónimos de forma predeterminada, aunque los centros educativos podrán modificar esta configuración para permitirles su asistencia.

En lo relativo a la privacidad, Meet permitirá a docentes y alumnos difuminar el entorno, o incluso sustituirlo por una imagen, bien pudiendo escoger alguna imagen de la aplicación o bien subiendo una imagen propia, aunque los administradores tendrán la posibilidad de deshabilitar esta posibilidad.

Y en una segunda tanda de controles, prevista para más adelante, Google ofrecerá también la posibilidad de silenciar a todos los participantes de forma simultánea, deshabilitar el chat a los participantes, y restringuir las presentaciones. Los moderadores de las reuniones también se podrán unir antes del comienzo de las mismas.

Para fomentar la participación en las clases

Para hacer que las clases sean más interactivas, los usuarios de G Suite for Education y G Suite Enterprise for Education contarán con una función de alzamiento de mano, e integrará una pizarra digital donde poder expresar mejor las ideas.

Además, la vista se mosaico se hace más grande y permitirá la participación de hasta 49 participantes de manera simultánea, y se incrementa también el número de idiomas soportados en los subtítulos.

Los usuarios de G Suite Enterprise for Education tendrán además una serie de características premium, como seguimiento de asistencias de alumnos, salas de reuniones para dividir clases en grupos más pequeños, sección de preguntas y respuestas, y las encuestas.

Y con todo lo mencionado, Google invita a estar más atentos a medida de que estas características se vayan implementando a lo largo de los próximos meses, invitando a aquellos centros educativos interesados en G Suite Enterprise for Education a que se pongan en contacto con un representarse para beneficiarse de estas prestaciones para sus clases.

Crédito de las imágenes: Google