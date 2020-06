Llegan novedades de Realidad Aumentada en Android

Los desarrolladores de experiencias de Realidad Aumentada para dispositivos Android ahora podrán hacer uso de la nueva API de profundidad que el gigante de las búsquedas acaba de liberar en ARCore 1.18 para Android y Unity, abriéndose a un nuevo conjunto de posibilidades.

Esta API utilizada algoritmos de profundidad de movimiento para crear mapas de profundidad sin necesidad de hardware especializado, aunque los sensores ToF ayudarán en la calidad de las experiencias, ofreciendo nuevos conjuntos de posibilidades, incluyendo la oclusión de objetos, es decir, la capacidad de que los objetos virtuales se muestren detrás de los objetos reales con mayor precisión, prácticamente como si existiesen en el mundo real, entre otras posibilidades basadas en la profundidad, como «la física de la realidad, las interacciones de la superficie, el recorrido ambiental y más.»



Desde la presentación de la vista previa a finales del pasado año, Google ha estado trabajando con una serie de colaboradores selectos acerca de la variedad de casos en los que se puede usar la profundidad en las experiencias de Realidad Aumentada.

En este sentido, Google pone como ejemplo de experiencias basada en la nueva API a Illumix, que en su juego Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery, utiliza la oclusión de personajes detrás de los objetos, a unas nuevas lentes para Snapchat, incluyendo la nueva lente submarina exclusiva para Android, y a Lines of Play, una aplicación experimental para Android, que combina las oclusiones con las colisiones.

Adicionalmente, Google señala que la nueva API de profundidad se puede utilizar también para realizar anotaciones en la Realidad Aumentada durante las videollamadas, poniendo como ejemplo a la aplicación TeamViewer Pilot, una solución de asistencia remota, que utiliza la profundidad para crear anotaciones en el entorno real con mayor precisión que permita su comprensión a los expertos en sus tareas de soporte y mantenimiento remotos.

Ya sólo queda esperar a que las nuevas experiencias vayan llegando a través de distintas aplicaciones, e incluso a través de lentes, filtros y otras vías desde distintas aplicaciones.