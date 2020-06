Facebook dejará de vender las Oculus Go, sus gafas de realidad virtual más económicas

Facebook anunció que descontinuará las Oculus Go, sus gafas de realidad virtual más económicas y fáciles de usar.

Después de mencionar lo que significaron las Oculus Go para el desarrollo de la compañía y para llevar la experiencia de la realidad virtual a todos los usuarios, anunció que dejarán de venderse a partir de diciembre de este año.



Recordemos que anunciaron las Oculus Go hace dos años, con la colaboración con Xiaomi, con la premisa de que los usuarios no necesitarían disponer de un equipo potente para disfrutar de la realidad virtual. Simples, económicas y fáciles de usar. Y así se convirtieron en una alternativa asequible a las Oculus Rift.

Ahora Facebook considera que ya han cumplido con su objetivo, así que es hora de dejarlas atrás para enfocarse en sus modelos más ambiciosos, Oculus Rift y Oculus Quest. Y por supuesto, esto implicará una serie de cambios. Ya no habrá nuevas características, y tampoco encontrarás nuevas aplicaciones y actualizaciones en la Oculus Store a partir de diciembre.

Sin embargo, Facebook no dejará a los usuarios que ya cuentan con las Oculus Go a la deriva. Tal como ha anunciado, seguirán brindando soporte hasta 2022. Así que las Oculus Go no solo seguirán siendo funcionales sino que también tendrán asegurado dos años de actualizaciones de seguridad y correcciones de fallos.

Junto con este anuncio, Facebook también mencionó algunos cambios que dan más libertad a los desarrolladores que desean distribuir sus aplicaciones fuera de Oculus Store. En este caso, los cambios comenzarán a implementarse a partir del 2021, así que Facebook irá añadiendo más información en los próximos meses.