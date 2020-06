Spotify trabaja en la implementación de vídeos musicales

Al parecer, los vídeos musicales no tardarán mucho en llegar a Spotify. Un descubrimiento publicado por Jane Wong, informante especializada en la búsqueda de funciones ocultas dentro de aplicaciones populares, señala que desde el servicio de música por streaming estarían trabajando en su implementación.

A pesar de conocer durante el último tiempo algunos acercamientos del servicio de origen sueco al formato audiovisual, esta eventual función futura le permitiría recuperar una ventaja que servicios de su competencia como YouTube Music y Apple Music actualmente tienen.

Los reportes de Jane Manchun Wong son fuente recurrente de informaciones en torno a los nuevos pasos que dan los desarrolladores de las aplicaciones de uso más común, gracias a las investigaciones que realiza usando técnicas de ingeniería inversa.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020