Microsoft Teams ya muestra sus funciones para uso personal en iOS y Android

Microsoft ya anunció la versión preliminar de Microsoft Teams para uso personal dejando ver algunas de las características que traerá esta propuesta.

La idea tras esta versión de Microsoft Teams es que los usuarios cuenten con una opción completa para su uso diario, como comunicarse con sus familiares y amigos o planificar actividades con sus grupos de contactos.



Para ello, combina algunas de las funciones más populares de los servicios de mensajería y trabajos colaborativos. Además de las opciones de chat y videollamadas, Microsoft Teams para uso personal cuenta con funciones para compartir calendarios, tareas, listas y hasta ubicación dentro de un grupo de contactos.

Es decir, todas las herramientas que se necesitan para que los usuarios planeen actividades con sus amigos, organicen sus horarios con los miembros de su familia, planifiquen eventos, etc. Por supuesto, no solo puede usarse en un contexto familiar o de amigos, también puede ser de utilidad para coordinar actividades con otros tipos de grupos, como la escuela, grupo de lectura, algún hobby, deportes, etc.

Así quiere marcar la diferencia Microsoft: una app que no sirve solamente para chatear, sino que también permita seguimiento a todas las actividades diarias fuera del trabajo.

Uno de los detalles que ha tenido en cuenta el equipo de Microsoft es ofrecer una dinámica simple para los usuarios se conecten en su app y tengan todas las funciones personales a su disposición. Así que solo hará falta iniciar sesión con una cuenta de Microsoft y elegir la opción personal, como ves en la imagen.

Las primeras características de Microsoft Teams para uso personal (en versión preliminar) en el móvil ya comienzan a implementarse en iOS y Android, aunque el proceso tardará una semanas.