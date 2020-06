Whatsapp elimina la información de «en linea, última conexión y escribiendo»

Sin haber realizado ningún aviso oficial, millones de usuarios están comentado en las redes sociales un cambio importante realizado en la aplicación: ha desaparecido la información que nos decía cuándo se había conectado una persona específica, si está en linea o si está escribiendo en estos momentos, algo debido seguramente a algún problema técnico que han tenido durante el día de hoy.

Twitter arde ante la novedad, muchos con rabia al no poder «espiar» a quien espiaba, no poder saber si alguien del grupo está escribiendo en estos momentos o no saber cuándo fue la última vez que alguien se conectó a la plataforma.

Whatsapp no ha necesitado ninguna actualización, simplemente ha eliminado el renglón responsable por el texto, tanto en la versión móvil como en la versión web, por lo que no se sabe aún si se trata de un error temporal o de algo definitivo que haya decidido implementar para evitar problemas de privacidad.

El vídeo que hicimos hace unas semanas sobre «cómo saber si alguien se conecta en Whatsapp» habla de aplicaciones que usan las notificaciones para controlar la información, por lo que en principio continúa siendo válido.

Actualización: Varios usuarios de muchas partes del mundo han informado que Whatsapp ha estado caído durante algún tiempo, y que al volver a funcionar se había modificado la opción de Privacidad en ajustes, ocultado esa información de «en línea» al resto del mundo.

Al intentar cambiar de nuevo la opción, aparece el error de la imagen:

Aún no se sabe si cuando Whatsapp solucione el problema todos los ajustes de privacidad volverán a como estaban antes o si será necesario que cada usuario realice el cambio de forma independiente.