Más de 900 demos de videojuegos para probar en tu ordenador gracias a Steam

Si no tienes planes para este fin de semana, no te preocupes, que no te alcanzará el tiempo para probar las cientos de videojuegos en versión demo que encontrarás en el Festival de Juego de Steam.

Este festival ya lleva unas semanas, pero hace unos días se abrió la posibilidad de probar más de 900 juegos presentados por desarrolladores de 65 países.



Tendrás muchas categorías para elegir, entre ellas, acción, deportes, terror, juegos de simulación, estrategias, entre otros. Cada demo tiene su ficha dentro del festival con la descripción del videojuego, vídeos y capturas de pantalla para que entiendas su dinámica.

Y por supuesto, también se especifican los requisitos del sistema (procesador, memoria, almacenamiento) que necesita el videojuego para correr con fluidez en el ordenador. Para instalar el juego será necesario tener previamente instalada la aplicación de escritorio de Steam.

Si no está disponible en tu equipo, no te preocupes, que desde la misma opción de descarga del juego te dará el enlace para iniciar este proceso. Y como bonus, también puedes ver a los mismos desarrolladores en vivo en una sesión jugando sus propias creaciones.

Y si te interesa conocer cómo surgió la idea de un juego en particular, el proceso creativo o la historia tras cada desarrollador, da un vistazo a algunas de las entrevistas realizadas. Puedes ver el calendario completo del festival en este enlace.

La mala noticia es que solo tienes hasta el domingo para probar todos los juegos que te interesan, así que tendrás que postergar tu maratón de Netflix para no perderte las demos de los videojuegos más esperados.