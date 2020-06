Podimo, plataforma de podcast que llega a España repartiendo beneficios

Podimo nació en 2019, y fue lanzada en Alemania y Dinamarca como una moderna plataforma de podcasting que ofrecía la división de beneficios entre los creadores.

Ahora llega a España, ofreciendo tanto contenido de podcasts en español como el programa para repartir los beneficios.

El formato podcast continúa creciendo el todo el mundo. Es muy popular en más de 100 idiomas, y se calcula que hay ya más de 1 millón en todo el mundo. España es clave en este sector, siendo uno de los cinco países europeos donde más se escucha este tipo de contenido.

Podimo ofrece la posibilidad de descubrir más contenido de forma sencilla. Cuentan con un diseño muy intuitivo, y con un algoritmo que acierta bastante en las recomendaciones realizadas.

Pueden encontrarse en estos momentos más de 50.000 podcasts en español, y en Podimo han creado las primeras series de podcasts originales, exclusivas para este lanzamiento. La idea es ofrecer este contenido en un plan Premium, y tienen pensado llegar a 250 creadores exclusivos más para destacar este formato.

Entre los podcast exclusivos se encuentra el de deporte de Patry Jordán, influencer con casi 10 millones de seguidores en YouTube, Kiko Amat, escritor de novela negra, Paz Velasco, reconocida criminóloga, y otros.

En la primera fase todo será gratis, y no será necesario crear cuentas. Podremos agregar canales RSS y disfrutar del contenido desde la app. Después, en una fase 2 que aún no tiene fecha de inicio, veremos la sección Premium para acceder a los audios que no pueden encontrarse en ningún otro lugar.

Sobre el sistema de beneficios, indican que los oyentes apoyarán a los creadores siempre que escuchan su audio, sea o no sea Premium. En la imagen superior es posible ver cómo funcionará el sistema de recepción de dinero: por cada 10 horas de escucha por parte de los oyentes, 5 euros ganados, y se repartirá con el creador en función de si ha sido un podcast abierto o exclusivo.