Zeve, una Inteligencia Artificial para luchar contra la soledad

Mucha gente se encuentra sola, sin nadie con quien hablar, y aunque hay varios proyectos creados para ayudarles, la Inteligencia Artificial podría hacer un buen trabajo en este sentido.

Aún estamos en los primeros pasos para poder presumir de tener un buen robot de compañía. Alexa, Siri y Google pueden divertirnos un rato, pero eso no significa que puedan luchar contra la soledad de los usuarios.

Es ahí donde aparece Zeve, un compañero de Inteligencia Artificial creado para ayudar a reducir el estrés, la soledad y el aburrimiento. Su tono es amigable y alegre para hablar, jugar y descubrir cosas nuevas, aunque de momento solo funciona en inglés.

Es capaz de hablar de varios temas, puede emular expresiones faciales y aprender cosas todos los días. Cuando no sabe algo, puede buscar a través de Internet y expresar sus propios pensamientos.

El proyecto nace de las manos de Anna Cejudo y Pau Garcia-Milà, de quien hemos hablado en varias ocasiones en los últimos 14 años. Ellos comentan que paralelamente han creado a Cerebro, una base de conocimiento de IA de código abierto que alimenta el cerebro de Zeve, y se lanza bajo licencia AGPLv3.

Con cerebro, nuestro objetivo es potenciar la multitud de IA que serán capaces de hablar y discutir una amplia variedad de temas de manera conversacional. Esperamos que las entidades y las personas de todo el mundo contribuyan a desarrollar y crecer colectivamente Cerebro y transformar las IA existentes o nuevas.

De momento están en su fase inicial, y personalmente me he encontrado con varios problemas a la hora de mantener una conversación estable (el mensaje de «no te he entendido» aparece demasiado a menudo). Aún así, cuentan con grupo inicial de más de 30 colaboradores en todo el mundo, con una comunidad de voluntarios y contribuyentes que crece cada día, por lo que vale la pena tener a Cerebro y a Zeve en el radar.