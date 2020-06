Juego gratis de Nintendo Switch para mantenerse en forma

Nintendo acaba de presentar un juego gratuito para Switch que puede ayudar a los jugadores a estar en forma.

Está claro que la pandemia y su correspondiente cuarentena está afectando también en el ritmo de actividad física de medio mundo, motivo por el cual aplicaciones como Sworkit (de la que hablaremos en los próximos días) o juegos como el nuevo Jump Rope tienen que estar bajo el radar.



Jump Rope Challenge no es tan completo como Ring Fit Adventure, pero fomenta la actividad con los accesorios que ya tenemos. Simplemente emula la experiencia de saltar la cuerda usando los controles. Tenemos que ir contando los saltos en la pantalla, y es posible jugar entre dos personas.

Según la compañía, este juego «fue creado por un pequeño grupo de desarrolladores de Nintendo mientras trabajaba desde su casa en Japón».

El juego también tiene en cuenta a las personas con problemas de movilidad, ya que podemos jugar simplemente doblando las rodillas o moviendo los brazos, para no hacer tanto ruido y respetar más a los vecinos de abajo.

El juego es gratis, pero Nintendo dice que solo durará un tiempo limitado que se extenderá hasta fines de septiembre.

Es cierto que no es necesario un juego para saltar la comba, que no es necesaria una Nintendo Switch para algo tan básico y sencillo, que no requiere instrucciones, pero siempre se agradecen proyectos gratuitos de este tipo que pueden incentivar a los más pequeños.