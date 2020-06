WhatsApp comienza su nuevo servicio de pagos digitales en Brasil

WhatsApp, el popular servicio de mensajería, propiedad de Facebook Inc, comienza a ofrecer su nuevo servicio de pagos digitales, iniciándose parcialmente en Brasil. Se da la circunstancia de que WhatsApp llevaba tiempo probando su nuevo servicio de pagos en la India, por lo que se esperaba que el inicio de su nuevo servicio comenzaría oficialmente en este mercado, pero debido a una serie de dificultades regulatorias, Facebook Inc. no ha podido finalmente avanzar más allá de sus pruebas iniciales para un pequeño grupo de usuarios.

Así que finalmente ha sido el mercado brasileño el encargado de inaugurar la nueva función de pagos digitales del popular servicio de mensajería, que permitirá tanto el envío de dinero de forma segura entre particulares, sin coste alguno para ambas partes, como el pago por la compra de los artículos realizados en pequeñas empresas locales sin necesidad de salir de la conversación, con una sencillez similar al envío de los mensajes.



En este sentido, WhatsApp señala que el pago de las compras no tendrá coste para los usuarios, aunque sí se les cobrará a las empresas una tasa del 3.99% en sus ventas en concepto de procesamiento.

Con la posibilidad de realizar pagos por las compras en WhatsApp, se completa un circulo en el que las empresas también llevaban tiempo con la capacidad de mostrar el catálogo de productos a sus clientes en el propio servicio.

Para que el envío de dinero entre particulares y los pagos por las compras de artículos sean seguros, WhatsApp requerirá el uso de un PIN especial de seis dígitos, o bien el uso de la huella dactilar, medidas con la que se busca impedir transacciones no autorizadas.

Por ahora, el nuevo servicio de pagos digitales de WhatsApp, que funcionará bajo el sistema Facebook Pay, lanzado el pasado año (en las pruebas llevadas en la India usaban otro sistema), será compatible con las tarjetas de crédito y débito del Banco do Brasil, Nubank y Sicredi en las redes de Visa y Mastercard, aunque la compañía se encuentra trabajando para añadir a la ecuación la plataforma de procesamiento de pagos brasileña Cielo como un paso más para que más adelante se vayan añadiendo otros nuevos socios.

Si bien, el lanzamiento del servicio se realiza de forma parcial, desde WhatsApp esperan poder ir desplegándolo a todos los usuarios de Brasil a lo largo del tiempo. Además, el lanzamiento del servicio de pagos en WhatsApp también allana el camino para su despliegue por el resto de familia de aplicaciones de Facebook Inc.