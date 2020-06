Las mejores aplicaciones para dibujar gratis

A muchos de nosotros nos gusta dejarnos llevar por nuestros impulsos de creatividad para crear dibujos o pinturas increíbles. Algunos lo tenemos como un pasa tiempo y otros como una profesión. Lo cierto es que hay muchas personas que quieren llevar sus ideas o creaciones al arte digital que en estos tiempos ha tenido un enorme crecimiento y visibilidad, especialmente en el área de marketing.

Cada vez es mayor el número de personas que se suman y apuestan por el arte digital, para dar a conocer sus dotes de talento. Existe una gran cantidad de aplicaciones gratuitas que nos ayudarán a desarrollar ilustraciones digitales, ya sea desde una computadora o una tablet. A continuación, hablaremos sobre algunas aplicaciones para dibujar y pintar gratis, que nos proporcionarán las herramientas necesarias para convertirnos en todo un diseñador gráfico. La mayoría de ellas tienen versión android

Krita Art

En primer lugar, hablaremos de uno de los mejores programas de diseño gráfico de código abierto que podemos encontrar actualmente. Utilizando el software Krita podemos crear dibujos, historietas, bocetos, pintar, etc. Es muy utilizado por quienes se manejan dentro del mundo de la animación y lleva muchos años funcionando en línea, razón por la cual se ha vuelto muy popular. Dentro de sus funciones podemos encontrar paneles personalizables, estabilizador de pinceles, administración de capas y muchas otras herramientas.

Presenta un soporte para OCIO con los que podemos trabajar archivos de alta resolución. Lo mejor de todo es que dispone de videos educativos para ayudarnos a nosotros los usuarios principiantes para que sepamos como manipular el programa y manejar cada una de sus funciones. Se encuentra disponible en sistemas operativos Windows, MacOS, Linux y Android.

Enlace a la aplicación

Gimp

Otra de las aplicaciones conocidas entre la comunidad de diseñadores es Gimp, un software gratuito utilizado para realizar ediciones fotográficas y también como una herramienta de diseño para crear ya sea dibujos, cualquier tipo de logos, banners, etc. Gimp funciona en sistema operativos Windows, Linux y Mac.

Con la ayuda de Gimp, podemos obtener conocimientos básicos de cómo realizar diseños digitales, ya que ofrece tutoriales acerca de ello. Posee un foro abierto, para ayudarnos a resolver todas nuestras inquietudes. En su nueva versión se realizaron unas cuantas mejoras sobre: la simetría de las pinturas, mayor procesamiento de profundidad de bits, integración de nuevos iconos y temas, así como también, otras novedades.

Enlace a la aplicación

Inkscape Draw Freely

A través de Inkscape podremos obtener diseños de buena calidad con resultados profesionales. Se trata de una aplicación de código abierto que podemos utilizar desde Windows, Linux o Mac OS X que busca ofrecer un servicio óptimo, para cualquier diseñador. Llevar nuestras ideas a grandes ilustraciones será mucho más sencillo con la ayuda de esta aplicación, que también ofrece lecciones, tutoriales y libros para orientar a su comunidad.

Dispone de una gran variedad de funciones como: Herramientas de dibujo, textos y formas, desarrollo de patrones, configuración de degradados, manipulación de formatos SVG. Cabe destacar que Inkscape, es reconocido en el área de marketing digital, ya que trabaja con vectores que facilitan la creación de logotipos utilizando escalas, que permitan agrandar o disminuir su tamaño.

Enlace a la aplicación

My Paint 2.0

Contando actualmente con una base para Python 3 en su versión más reciente. My Paint es un programa gratuito para PC o Tablets, que dispone de herramientas convencionales para el desarrollo de dibujos y pinturas digitales. Se han realizado mejoras en el trazo del pincel, así como también se integraron nuevas modalidades en la versión 2.0. Inicialmente My Paint fue una plataforma pensada para sistemas Linux, pero actualmente también se maneja en Windows y Mac. Cabe mencionar que no nos dejemos llevar por su aspecto sencillo.

Enlace a la aplicación

Skencil



Entre otras opciones para realizar dibujos o diseños vectoriales tenemos a Skencil, un software de código abierto con una plataforma que dispone de base para Python. Además, de las funciones habituales tiene opciones avanzadas como el doblamiento de texto, relleno de gradiente y curvas Bézier. Dispone de filtros de importación, por lo que tiene la capacidad de leer una variedad de formatos. Cabe destacar que la aplicación no solo es utilizada para crear ilustraciones, sino también para realizar diagramas, etc.

Enlace a la aplicación

Sumo Paint

La versatilidad y la rapidez, son las dos características más resaltantes de Sumo Paint, un programa que podemos utilizar, bien sea, en línea o descargar su versión para escritorio. Presenta una gran cantidad de herramientas útiles para el diseño, contando con cientos de pinceles, que nos darán resultados de calidad. En el caso de la versión para escritorio no se necesita de conexión a Internet para utilizar el programa.

Constantemente Sumo Paint se encuentra actualizándose, para asegurarnos un funcionamiento óptimo de todas las herramientas que nos deja a nuestra disposición. Dispone de una variedad de gradientes para realizar ediciones con respecto a la saturación de los degradados, contiene un mapeo perspectivo, efectos de capa que no destruirán nuestro diseño estándar, pinceles animados, mapeo de relieve y muchas otras funciones.

Enlace a la aplicación

Autodesk Sketchbook

Recientemente se anunció que este estupendo programa para diseñar, que ha sido uno de los favoritos entre la comunidad de diseñadores, ahora se encuentra disponible, completamente gratis. Sketchbook ofrece un conjunto de herramientas para la elaboración de bocetos, ya que apuestan por la creatividad de sus usuarios.

El interfaz de Sketchbook es elegante, y prioriza el espacio que deja para dibujar en cada dispositivo, trabajando con lienzos de 100 mpx. Por medio, de la cámara podemos escanear nuestros dibujos impresos para dibujarlos. Presenta más de 190 pinceles, lápices y marcadores. Trabaja con formatos JPG, PNG, BMP, TIFF y PSD.

Enlace a la aplicación

GIMPshop

Esta es una versión de código abierto mejorada de Gimp, desarrollada para hacer que el programa ofrezca la misma calidad de Photoshop, pero que fuese accesible para todo el mundo. Se encuentra disponible en sistemas operativos Linux, Windows y Mac. Ofrece una gran cantidad de herramientas personalizables con las que podremos crear dibujos e incluso animaciones. Aunque, GIMshop parezca una aplicación más orientada a la edición de fotografías, tiene todo lo que necesitamos para utilizarlo como programa de pintura.

Enlace a la aplicación

Medibangpaint

Un programa ligero y libre de pagos, disponible en distintas plataformas como Windows, Mac, iPad, iPhone y Android, por lo que no se limita a funcionar en computadoras, sino, también en dispositivos móviles. Medibangpaint es la aplicación ideal para crear mangas e historietas, contando con más de 50 pinceles, entre ellos: el pincel acuarela, el G Pen y el Mapping Pen. Ofrece guías de ajuste, para que al momento de hacer líneas o curvas, estas queden perfectas y trabaja al igual que otros programas con división de capas. Podemos sincronizar nuestros trabajos con cada dispositivo que tengamos, haciendo uso de la nube.

Enlace a la aplicación

Ibis Paint

Actualmente Ibis Paint cuenta con más de 60 millones de descargas, es una aplicación para móviles y tablets que se encuentra creciendo día a día. Aparte de ser una app, para realizar dibujos, mangas e historietas, ofrece videos a todos sus usuarios con la finalidad de darnos los conocimientos necesarios para ilustrar. Ibis Paint, contiene todas las funciones de un software de diseño para escritorio, lo que la ha llevado a ser una su aplicación móvil, muy versátil.

Enlace a la aplicación

PicsArt Color y Pintar

La aplicación que dispone de una amplia colección de funciones tanto para principiantes, como para profesionales. Presenta un pincel que puede personalizarse, mezclador de colores, pincel utilizado para las texturas y fusión de capas. Desde simples garabatos, bosquejos, hasta un diseño fantástico, podremos obtener utilizando PicsArt.

Enlace a la aplicación

PaperColor

Imitar los trazos de una pintura o de un dibujo hecho a grafito no es una tarea fácil, pero PaperColor se encarga de que estos se vean muy similares. Posee varios pinceles y distintos colores para dibujar, así como también, una guía para hacer el trazo de líneas con precisión. Una aplicación sencilla que podemos tener en nuestro móvil y utilizarla cuando deseemos.

Enlace a la aplicación

Infinite Painter

Si de herramientas avanzadas para pintar desde nuestro móvil se trata, Infinite Painter es una gran elección. Ofrece más de 160 pinceles que podemos configurar fácilmente si lo deseamos, 4 modos de simetría, trabaja con fusión de capas y permite desarrollar líneas utilizando guías. Importa y exporta capas PSD, también podemos realizar ilustraciones en 3D con los manuales que ofrece la aplicación.

Enlace a la aplicación

Artecture Draw, Sketch, Paint

Artecture presenta más de 30 herramientas para crear dibujos que tengan un gran resultado. En esta aplicación no tenemos que ponernos un límite para dibujar, pues desde Artecture podremos crear bosquejos, ilustraciones, animaciones y pinturas en óleo. Trabaja con capas, herramientas de simetría, paletas de colores y efectos para las imágenes.

Enlace a la aplicación

ArtFlow: Paint Draw Sketchbook

Haremos todo un bloc de dibujo, nuestro móvil o tablet, utilizando ArtFlow. Es una app rápida y súper práctica, que contiene 20 pinceles y diversas herramientas de llenado para dibujar. Dentro de la aplicación se encuentran algunas funciones avanzadas, pero que podamos utilizarlas, debemos optar por el pago de una licencia.

Enlace a la aplicación

Esperamos que a través de estas excelentes aplicaciones, podamos hacer de nuestras ideas, estupendas ilustraciones digitales. No necesitamos de un programa costoso, para tener resultados de calidad, cada uno de ellos, nos dejan todas las herramientas indispensables para crear los diseños que tengamos en mente, solo debemos hacer uso de nuestra creatividad.