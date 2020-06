SMBGhost, el problema de seguridad por el que debes actualizar tu Windows 10

Ha vuelto a surgir una vulnerabilidad de la cual se tenían registros desde hace 3 meses. En este caso se trata de SMBGhost, un exploit que funciona como la puerta de entrada al sistema operativo para que hackers puedan acceder sin restricciones a la información.

Este fallo de seguridad en ordenadores con Windows 10 ha causado la atención de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, quienes han comentado su preocupación sobre este fallo con el protocolo de bloqueo de mensajes del servidor de Windows.

Se trata de un problema inicialmente solucionado por Microsoft hace meses, donde publicaron un parche de seguridad para prohibir la entrada de atacantes al Server Message Block, un protocolo de red que permite compartir archivos, impresoras, entre otros elementos entre nodos de una red que cuenta con la conexón de diferentes computadores.

A pesar de que lo anterior fue solucionado, desde la Agencia de Seguridad mencionaron que todavía siguen siendo vulnerables miles de ordenadores con acceso a internet.

Según indican los chicos de Tech Crunch, las capacidades de infección de esta vulnerabilidad son más grandes: «Debido a que el código es «wormable», puede extenderse a través de las redes, de forma similar a cómo los ataques de ransomware NotPetya y WannaCry se extienden por todo el mundo, causando daños por miles de millones de dólares».

Otra curiosidad bastante relevante es que existe una versión antigua del sistema operativo que no admite la fuente del error, conocida como comprensión SMBv3 1.1., y esta es Windows 10 en las versiones anteriores a la 1903. En otras palabras, si tu ordenador no obtuvo una actualización de Windows 10 desde mayo del 2019, entonces tu PC no está siendo vulnerable a esta brecha. Si comprobaste lo anterior, entonces sí tendrás que actualizar tu sitema operativo con los pasos que verás en las siguientes líneas.

Cómo actualizar Windows 10 a su versión más reciente

Como todo tiene solución, seguro ya debiste haber recibido el mensaje de Windows para que programaras la actualización el reinicio del ordenador. Pero, si aún no lo ves, podrás ir al menú de Inicio, presionar sobre la opción Configuración > Actualización y seguridad y oprimir sobre el botón de Reiniciar ahora. También puedes programar la actualización a una hora específica, aunque recomendamos sea lo antes posible.