Público artificial en los juegos de fútbol, sin gente en tiempos de pandemia

Durante estas semanas los jugadores de fútbol tendrán que jugar sin público, lo que hace que la experiencia no sea la misma. No es lo mismo jugar en casa que jugar en campo contrario, ya que es necesario un público que anime para generar la adrenalina necesaria. Por otro lado, ver un partido en la tele donde los jugadores se pasan la pelota en absoluto silencio, es raro, muy raro.

Para poder subsanar parcialmente el problema, se está usando la tecnología: público de mentira, pero que grita igual.

La Liga, en España, inauguró el tema con un partido entre el Sevilla y el Betis. El estadio no estaba lleno, pero habían colaborado con EA Sports para canalizar el ruido reactivo de la multitud.

El director audiovisual de La Liga, Melcior Soler, comentó que uno de los objetivos es ofrecer un espectáculo televisivo de entretenimiento, y harán todo lo posible para hacer recordar lo que el público está acostumbrado a ver cuando los estadios están llenos.

Así es, han puesto una multitud falsa con ruidos grabados para sus partidos en vivo.

No se trata de un público creado con CGI, ni de avatares por las gradas, pero hay una textura estática en las gradas para que parezca una multitud. Lógicamente, si nos fijamos bien, se nota, pero la idea es que el público se concentre en el juego, no en el público. No quieren que aparezcan asientos vacíos por la tele.

El audio también es artificial, no se parece a la realidad donde todos gritan, cantan y tocan trompetas, pero se oye siempre un ruido de fondo que cambia de volumen y emoción de acuerdo con la acción, incluso gritando como descosidos cuando se marca un gol.

Una interesante forma de usar la tecnología para levantar ánimos, aunque para muchos se ropa la magia.