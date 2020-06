Honda confirma que han hackeado su red informática

Nadie está libre de un hackeo bien programado, y hoy lo demostramos con una noticia que ha sorprendido bastante: Honda, el fabricante de automóviles japonés, ha confirmado que ha sufrido un ataque cibernético que ha afectado algunas de sus operaciones, incluidos los sistemas de producción fuera de Japón.

Se trata de un ciberataque en la red de Honda, y están trabajando ahora para minimizar el impacto y restaurar la funcionalidad completa de las actividades de producción, ventas y desarrollo.

El problema comenzó cuando experimentaron dificultades para acceder a servidores, correo electrónico y sistemas internos, así como en sistemas de producción fuera de Japón. Por lo visto un servidor interno fue atacado externamente y consiguieron poner un virus que se extendió internamente, pero no han dado detalles de cómo ha sido el proceso para que nadie se aproveche del momento.

Las operaciones de servicio al cliente y servicio financiero de Honda también han tuiteado que están experimentando «dificultades técnicas».

El hackeo ha creado problemas en el Servicio al cliente de Honda y los Servicios financieros de Honda, que no están disponibles. todo indica ha que ha sido un intento de ransomware, según comentan en bleepingcomputer.com.

At this time Honda Customer Service and Honda Financial Services are experiencing technical difficulties and are unavailable. We are working to resolve the issue as quickly as possible. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and understanding.

